Рабьо: «Сказал Тимоти Веа, что он попал в особый клуб»
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо дал совет новичку команды Тимоти Веа.
«Я сказал ему, что он попал в особый клуб. Для любого футболиста «Ювентус» — это выход на новый рабочий уровень. Это другой менталитет, тут надо много работать, чтобы постоянно расти», — цитирует Рабьо ITASportPress.
Веа перешел в «Юве» 1 июля. Он выступал за «Лилль» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.
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13
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Салернитана
|0
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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19
|Дженоа
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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