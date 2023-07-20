Рабьо: «Сказал Тимоти Веа, что он попал в особый клуб»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо дал совет новичку команды Тимоти Веа.

«Я сказал ему, что он попал в особый клуб. Для любого футболиста «Ювентус» — это выход на новый рабочий уровень. Это другой менталитет, тут надо много работать, чтобы постоянно расти», — цитирует Рабьо ITASportPress.

Веа перешел в «Юве» 1 июля. Он выступал за «Лилль» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 форвард сделал 2 результативные передачи в 32 матчах за команду во всех турнирах.