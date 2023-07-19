«Спартак» вышел из переговоров с «Сассуоло» по трансферу защитника Рожерио
Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдет в «Спартак», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, клубы были близки к договоренности, но «Сассуоло» не дал окончательного согласия на завершение трансфера, поэтому «Спартак» принял решение выйти из переговоров.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.
В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 4 результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
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Ростов – Факел
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|20:00
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