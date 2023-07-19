«Спартак» вышел из переговоров с «Сассуоло» по трансферу защитника Рожерио

Защитник «Сассуоло» Рожерио не перейдет в «Спартак», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубы были близки к договоренности, но «Сассуоло» не дал окончательного согласия на завершение трансфера, поэтому «Спартак» принял решение выйти из переговоров.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей, отметившись 4 результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.