«Рома» хочет подписать Зиеша на замену Дзаньоло
«Рома» хочет подписать полузащитника «Челси» Хакима Заиеша, сообщает журналист Николо Скира.
Главный тренер римлян Дозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который хочет покинуть команду.
В текущем сезоне Зиеш провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По сведениям источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ньюкасл».
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|
14
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|
15
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|19
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|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|
17
|Сассуоло
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|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
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|3
|3
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|12
|
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|2
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|8-32
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38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|0 : 1
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 1
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|0 : 2
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|3 : 3
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|1 : 1
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
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Виктор Осимхен
Наполи
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Адемола Лукман
Аталанта
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|
|
Мариу Руй
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|И
|К
|Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|1
|2
|
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Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|1
|
|
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