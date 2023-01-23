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Сегодня, 23:14

«Рома» хочет подписать Зиеша на замену Дзаньоло

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» хочет подписать полузащитника «Челси» Хакима Заиеша, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер римлян Дозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который хочет покинуть команду.

В текущем сезоне Зиеш провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По сведениям источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ньюкасл».

ФК Рома
ФК Челси
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 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
10
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
11
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
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 Монца 19 6 4 9 23-28 22
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
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 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
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 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
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 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
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Фиорентина – Торино
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22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
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Интер – Эмполи
 - : -
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Лацио – Милан
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