«Рома» хочет подписать Зиеша на замену Дзаньоло

«Рома» хочет подписать полузащитника «Челси» Хакима Заиеша, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер римлян Дозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который хочет покинуть команду.

В текущем сезоне Зиеш провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По сведениям источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ньюкасл».