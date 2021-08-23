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Агент рассказал об адаптации Алексея Миранчука в Италии

11:33
Алексей Миранчук. Фото Getty Images
Алексей Миранчук. Фото Getty Images
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Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» рассказал о старте нового сезона в Италии для своего клиента.

— Алексей Миранчук вчера снова остался на замене в «Аталанте», его это беспокоит?

— В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе. После этого он должен был попасть в основной состав?

— Наверное, нет...

— У тренера «Аталанты» Гасперини надо постоянно пахать. Остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу.

— Он уже полностью адаптировался в Италии? Он выучил язык?

— Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик.

— Этот год для него ключевой?

— Думаю, что да и очень надеюсь на это. Доверия гораздо больше. Мы на связи с Лука Перкасси (один из руководителей «Аталанты», сын президента клуба — Прим. «СЭ»), он рад, все в порядке.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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