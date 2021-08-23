Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Моуринью: «Шомуродов очень опасен на свободных пространствах»

10:03
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру новичков команды после матча с «Фиорентиной» (3:1).

«Нелегко кого-то оставлять на скамейке, но Шомуродов может выступать слева или действовать в связке с Абрахамом. На данный момент никто из них не находится в такой же форме, как игроки, работавшие на предсезонке с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим. Шомуродов очень опасен на свободных пространствах, но и Тэмми отлично играет», — цитирует Моуринью Football Italia.

Шомуродов вышел на замену во втором тайме матча первого тура серии А против «Фиорентины».

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mourinho-fiorentina-made-it-difficult-for-roma/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Отличный матч Глушакова на глазах у Карпина. «Рубин» в Химках упустил шанс выйти в лидеры
Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021
«Заговоры не для меня». Соболев сделал заявление о ситуации в «Спартаке»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд