Моуринью: «Шомуродов очень опасен на свободных пространствах»
10:03
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру новичков команды после матча с «Фиорентиной» (3:1).
«Нелегко кого-то оставлять на скамейке, но Шомуродов может выступать слева или действовать в связке с Абрахамом. На данный момент никто из них не находится в такой же форме, как игроки, работавшие на предсезонке с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим. Шомуродов очень опасен на свободных пространствах, но и Тэмми отлично играет», — цитирует Моуринью Football Italia.
Шомуродов вышел на замену во втором тайме матча первого тура серии А против «Фиорентины».
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mourinho-fiorentina-made-it-difficult-for-roma/
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