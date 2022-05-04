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Сегодня, 16:00

«Интер» установил цену за защитника Стефана де Врея

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» назначил цену за защитника Стефана де Врея, сообщает Football Insider.

По данным источника, клуб готов отпустить 30-летнего футболиста за 17 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне де Врей сыграл за «Интер» 37 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
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 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
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 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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Специя – Верона
 1 : 2
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Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
5.05 19:00
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 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Доменико Берарди

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

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Специя

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