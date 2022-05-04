«Интер» установил цену за защитника Стефана де Врея

«Интер» назначил цену за защитника Стефана де Врея, сообщает Football Insider.

По данным источника, клуб готов отпустить 30-летнего футболиста за 17 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с клубом истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне де Врей сыграл за «Интер» 37 матчей во всех турнирах и забил один гол.