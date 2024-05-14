«Атлетико» интересуется подписанием Дибалы
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может стать игроком одного из топ-клубов чемпионата Испании в летнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.
По информации источника, в подписании 30-летнего аргентинца заинтересован «Атлетико». В мадридской команде готовы выплатить 12 миллионов евро, прописанные в качестве отступных в контракте футболиста.
Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. Всего за римлян он отыграл 75 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72-43
|76
|
3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
4
|Атлетико
|35
|22
|4
|9
|64-39
|70
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46-41
|55
|
7
|Р. Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48-37
|54
|
8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37-39
|48
|
9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Р. Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27-43
|35
|
17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40-53
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35-70
|17
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.05
|22:30
|
Реал – Алавес
|- : -
|14.05
|23:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|15.05
|20:30
|
Р. Вальекано – Гранада
|- : -
|15.05
|20:30
|
Севилья – Кадис
|- : -
|15.05
|23:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|15.05
|23:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|16.05
|20:30
|
Лас-Пальмас – Бетис
|- : -
|16.05
|22:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|16.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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