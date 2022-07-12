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Сегодня, 18:23

Дзаньоло отказался тренироваться с «Ромой» из-за намерения покинуть клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло отказывается тренироваться с командой. Таким образом он хочет форсировать свой переход в «Ювентус», сообщает La Repubblic.

«Юве» готов заплатить за аренду футболиста на год 10 миллионов евро. Также туринский клуб готов прописать опцию выкупа Дзаньоло за 30-35 миллионов следующим летом.

Изначально «Рома» хотела получить за 23-летнего игрока сборной Италии 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года

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