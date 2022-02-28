Агент Миранчука рассказал о состоянии игрока «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о самочувствии игрока.

«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч против «Сампдории», — сказал Шпинев «СЭ».

23 января 26-летний россиянин получил травму в матче 23-го тура серии А против «Лацио» и на 71-минуте покинул поле.

В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.