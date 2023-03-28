Агент Миранчука рассказал о ходе восстановления полузащитника «Торино» после травмы

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.

«Миранчук 27 марта, прошел контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе. Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб «Торино» надеется, что в ближайшее время Леша вернется в общую группу», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

27-летний полузащитник получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).