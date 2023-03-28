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Вайсс — о прогрессе Хвичи: «Я дал ему шанс в сборной, теперь он мировая звезда»

Вайсс оценил прогресс Хвичи Кварацхелии в Италии
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в комментарии для «СЭ» оценил прогресс нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Италии.

— Когда Хвича только переехал в «Наполи», я говорил, что, если все будет в голове в порядке, он сможет стать мировой звездой. Кварацхелия идет к этому. Его карьера невероятная. Прошел год и из «Батуми» он оказался в «Наполи», играет в таком состоянии! Я дал ему шанс, когда ему было только 18-19 лет. Это огромный талант и хороший парень. Желаю ему только удачи! Он играет в современный футбол на скорости. Проводит великолепный сезон!

— То есть вы сыграли огромную роль для него в сборной?

— Я дал ему шанс, он его взял в руки и сделал все, что нужно было. В Грузии много таких талантливых футболистов в этом поколении, как Кварацхелия, Чакветадзе (Георгий Чакветадзе — полузащитник «Слована». — Прим. «СЭ»). В Грузии были и будут талантливые футболисты. Можно сказать, что теперь Хвича — мировая звезда.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.

Хвича Кварацхелия
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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 Специя 27 5 9 13 23-43 24
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 Верона 27 4 7 16 22-41 19
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 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
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Лаутаро Мартинес

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Себастьяно Луперто

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