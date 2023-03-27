«ПСЖ» летом может выкупить защитника «Наполи» Ким Мин Джэ по сниженной цене

У защитника «Наполи» Ким Мин Джэ летом на две недели активируется опция выкупа за 52-53 миллиона евро, сообщает Footmercato.

По данным источника, ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ», который проявляет интерес к 26-летнему корейцу.

Защитник выступает за «Наполи» с лета прошлого года, когда неаполитанцы отдали за него «Фенербахче» около 18 миллионов евро. В текущем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист.