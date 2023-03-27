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Сегодня, 18:34

«ПСЖ» летом может выкупить защитника «Наполи» Ким Мин Джэ по сниженной цене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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У защитника «Наполи» Ким Мин Джэ летом на две недели активируется опция выкупа за 52-53 миллиона евро, сообщает Footmercato.

По данным источника, ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ», который проявляет интерес к 26-летнему корейцу.

Защитник выступает за «Наполи» с лета прошлого года, когда неаполитанцы отдали за него «Фенербахче» около 18 миллионов евро. В текущем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист.

Футбол
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
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 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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