Агент Милика: «Разговоры о продлении контракта с «Наполи» остаются активными»

Агент форварда «Наполи» Аркадиуша Милика Давид Пантак поделился мнением о будущем своего клиента.

— Относительно всего, что появлялось в СМИ за последние несколько дней, я хочу пояснить, что это всего лишь слухи, некоторые из них даже неуважительно относятся к «Наполи» как к клубу, — приводит слова Пантака Calciomercato.it. - Я нахожусь в постоянном контакте со спортивным директором неаполитанев, наши разговоры о продлении контракта остаются активными. В конце этого трудного для всех периода мы встретимся и попытаемся найти решение.