«Ювентус» хочет продлить аренду Мораты

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората может остаться в туринском клубе еще на один сезон, сообщает AS.

28-летний Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», перешел в туринский клуб в сентябре 2020 года на правах аренды, однако у «Юве» есть право выкупа игрока за 45 миллионов евро.

Правда, руководство «Ювентуса» заинтересовано именно в продлении арендного соглашения.

В текущем сезоне серии А испанский форвард принял участие в 16 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.