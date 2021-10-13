Агент Лукаку: «Интер» все еще в сердце Ромелу»

Агент нападающего «Челси» Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло сообщил, что футболист по-прежнему следит за результатами «Интера».

«Интер» все еще в сердце Лукаку. Люди пусть говорят что хотят, но это так. Он должен обращать внимание на разные аспекты своей карьеры, а не только на свои чувства. Ромелу счастлив в Лондоне, он сосредоточен на «Челси», но по-прежнему с большой любовью следит за «Интером» и его выступлениями», — цитирует Пасторелло Calciomercato.com.

В августе 2021 года бельгиец перешел из «Интера» в «Челси», за который ранее играл. В этом сезоне футболист провел 6 матчей в АПЛ, забив 3 гола.