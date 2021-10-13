Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Райола хочет добиться перехода де Врея из «Интера» в клуб АПЛ

16:07
Теги:

Защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщает La Repubblica.

Агент Мино Райола занялся поисками вариантов трудоустройства для своего клиента. Ранее интерес к нидерландскому центрбеку проявляли «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Действующий контракт де Врея с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 9 поединков в составе «нерадзурри». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет, если есть пиццу каждый день: польза и вред для здоровья
0