Абрахам может пропустить матч «Ромы» против «Ювентуса» из-за травмы в сборной Англии

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может пропустить матч 8-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 24-летний англичанин не успеет восстановиться к игре из-за мышечной травмы, полученной в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Венгрии (1:1) в составе своей национальной команды.

В сезоне-2021/22 Абрахам провел 10 матчей за «Рому», на его счету 4 гола и 2 результативные передачи. Матч «Ювентус» — «Рома» состоится 17 октября, начало — в 21.45 (мск).