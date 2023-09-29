«Монца» объявила о подписании контракта с Папу Гомесом

Полузащитник Алехандро Папу Гомес стал игроком «Монцы».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 35-летним игроком рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последней командой Гомеса была «Севилья», которую он покинул летом 2023 года. За клуб Гомес провел 90 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. В составе испанской команды футболист стал победителем Лиги Европы.

Гомес ранее играл в серии А за «Катанию» (2010-2013) и «Аталанту» (2014-2021). На его счету в лиге 315 матчей, 66 голов и 80 голевых передач.