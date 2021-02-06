Агент Кокорина оценил дебют российского футболиста в Италии
13:00
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал дебют российского футболиста в Италии.
5 февраля 29-летний форвард вышел на поле на 74-й минуте матча 21-го тура серии А против «Интера» (0:2). Кокорин не отметился в прошедшей встрече результативными действиями.
«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», — сказал Бердышев «СЭ».
Ранее, 6 февраля, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал сплошным пиаром переход Кокорина в итальянскую команду.
(Владислав Флегонтов)
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