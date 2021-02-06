Агент Кокорина оценил дебют российского футболиста в Италии

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал дебют российского футболиста в Италии.

5 февраля 29-летний форвард вышел на поле на 74-й минуте матча 21-го тура серии А против «Интера» (0:2). Кокорин не отметился в прошедшей встрече результативными действиями.

«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее, 6 февраля, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал сплошным пиаром переход Кокорина в итальянскую команду.

(Владислав Флегонтов)