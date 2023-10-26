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26 октября, 08:52

Агент Доннаруммы заявил, что вратарь покинул «Милан» по вине клуба

Виктория Кравченко
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Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Энцо Райола считает, что игрок покинул «Милан» в 2021 году по вине клуба.

«Мальдини сказал ему, что они уже купил Меньяна. Джиджио никогда не собирался уходить бесплатно. «Ювентус» интересовался им и предлагал обмен или деньги», — цитирует Райолу инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Вратарь является воспитанником итальянского клуба. Он играл за «Милан» с 2015 по 2021 год, а затем стал игроком парижской команды. Всего за миланцев он провел 251 матч, пропустил 265 голов и 88 игр отстоял на «на ноль».

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лечче 9 3 4 2 10-11 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
14
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
15
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
 Удинезе 9 0 6 3 5-13 6
19
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
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Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 - : -
28.10 19:00
Лечче – Торино
 - : -
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 - : -
29.10 17:00
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Интер – Рома
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Лаутаро Мартинес

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

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Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

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Милан

 6 1 1
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