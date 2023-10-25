Моуринью — о своей дисквалификации: «Другие тренеры поступали хуже, но со мной всегда происходит одно и то же»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал свою дисквалификацию на один матч серии А после того, как получил красную карточку за передразнивание игрока «Монцы» (1:0) в 9-м туре.

«Только идиот может верить, что я получил красную, чтобы пропустить матч с «Интером». Мне очень жаль, что меня не будет на скамейке. Заслуживаю ли я этой дисквалификации? Это уже другая тема. Я видел, как другие тренеры делали тот же жест, я видел, как тренеры поступали хуже меня, но со мной всегда происходит одно и то же. Я очень корректно вел себя на протяжении всего сезона, меня удалили за этот жест... Я повторяю, если это происходит в моем случае, то это должно касаться и всех остальных. Двойные стандарты по отношению ко мне? Я думаю, да», — приводит слова Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.

В игре против «Монцы» в добавленное ко второму тайму время португальский тренер повернулся в сторону скамейки запасных гостевой команды и изобразил плачущего человека. За этот жест он был удален.

Моуринью пропустит матч 10-го тура серии А против «Интера», который состоится 29 октября.