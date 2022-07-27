Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабью может продолжить карьеру в АПЛ. Игроком интересуется «Эвертон».

По данным The Mirror, английский клуб сейчас ищет игроков для усиления состава перед стартом сезона-2022/23. Но Рабьо придется пойти сокращение зарплаты и отказаться от игры в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не планирует расставаться с 27-летним Рабьо этим летом.

В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Его трансферная стоимость — 17 миллионов евро.