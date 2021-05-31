Ачерби поблагодарил Симоне Индзаги за работу в «Лацио»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал уход Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.

«Спасибо за 3 года, проведенные вместе. Вы делали меня увереннее, что помогало мне расти как футболисту. Я всегда старался изо всех сил отвечать взаимностью. Желаю вам всего наилучшего», — написал Ачерби в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Индзаги возглавит «Интер».