Ачерби поблагодарил Симоне Индзаги за работу в «Лацио»
07:47
Защитник «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал уход Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.
«Спасибо за 3 года, проведенные вместе. Вы делали меня увереннее, что помогало мне расти как футболисту. Я всегда старался изо всех сил отвечать взаимностью. Желаю вам всего наилучшего», — написал Ачерби в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Индзаги возглавит «Интер».
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