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Влахович назван лучшим молодым игроком сезона в серии А

10:46
Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина».
Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина».
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович был выбран лучшим молодым игроком серии А по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 21-летний серб забил 21 гол в 37 матчах.

Лучший молодой футболист года в Италии ежегодная награда, вручаемая Ассоциацией футболистов Италии лучшему молодому футболисту сезона серии А. Награду могут получить только игроки, не достигшие 24 лет.

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