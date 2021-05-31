Влахович назван лучшим молодым игроком сезона в серии А
10:46
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович был выбран лучшим молодым игроком серии А по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне 21-летний серб забил 21 гол в 37 матчах.
Лучший молодой футболист года в Италии ежегодная награда, вручаемая Ассоциацией футболистов Италии лучшему молодому футболисту сезона серии А. Награду могут получить только игроки, не достигшие 24 лет.
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