Форвард «Фиорентины» Душан Влахович поделился мнением о назначении на пост главного тренера «фиалок» Дженнаро Гаттузо.

«Я определенно удовлетворен 21 голом, тем более, что моей целью изначально было 10 мячей. Поворотным моментом в моей карьере до сих пор было прибытие Чезаре Пранделли. Потребовалось пять игр, прежде чем я смог забить. Это казалось самой сложной целью в моей жизни, но без помощи Пранделли ничего бы этого не произошло. Он безгранично верил в меня, и я буду благодарен ему до конца своей жизни.

Гаттузо — победитель чемпионата мира и тренер, который никогда не сдается. Он отличный мотиватор, постоянно голоден. Не могу дождаться встречи с ним и начать работать», — приводит слова Влаховича MozzartSport.

В мае пост главного тренера "Фиорентины" покинул Джузеппе Якини, который возглавлял команду с марта 2021 года. Под руководством 57-летнего специалиста «фиалки» финишировали на 13-м месте в чемпионате Италии. Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.