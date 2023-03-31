Ачерби хочет остаться в «Интере»

Защитник Франческо Ачерби, выступающий за «Интер», но принадлежащий «Лацио», заявил, что хотел бы остаться в миланском клубе.

«Я хочу остаться в «Интере». Я говорил с клубом, и они знают о моем желании, но я не буду ждать долго», — сказал Ачерби в интервью Dazn.

Действующее соглашение футболиста с «Лацио» рассчитано лета 2025 года.

В текущем сезоне 35-летний защитник сыграл за «Интер» за 30 матчей и забил один гол.