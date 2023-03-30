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Сегодня, 21:16

Миранчук возобновил тренировки с «Торино»

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Торино» и сборной России по футболу Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с итальянской командой, сообщает пресс-служба «быков».

Сообщается, что россиянин тренируется по индивидуальной программе. Ранее «СЭ» рассказали, сыграет ли Миранчук в матче с «Сассуоло».

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за «Торино» 22 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
серия А
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«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 23 2 2 64-16 71
2
 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
16
 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 27 4 7 16 22-41 19
19
 Сампдория 27 3 6 18 16-44 15
20
 Кремонезе 27 1 10 16 22-49 13
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Кремонезе – Аталанта
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