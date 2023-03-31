«Милан» может оставить Вранкса, но не хочет платить «Вольфсбургу» 12 миллионов евро

«Милан» собирается оставить арендованного у «Вольфсбурга» полузащитника Астера Вранкса, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, «россонери» собираются продлить арендное соглашение, так как не хотят платить 12 миллионов евро в качестве обязательной суммы выкупа. Скорее всего, итальянцы продлят срок аренды до конца следующего сезона.

В этом сезоне 20-летний бельгиец провел за «Милан» 8 матчей и отдал 1 результативную передачу.