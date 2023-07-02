Буффон получил предложение из Саудовской Аравии на два года и 30 миллионов евро

Клуб из Саудовской Аравии предлагает контракт вратарю «Пармы» Джанлуиджи Буффону, сообщает инсайдер Николо Скира.

По его данным, соглашение рассчитано на два года и 30 миллионов евро. 45-летний итальянец взял время на размышления.

В прошлом сезоне Буффон провел за клуб 19 матчей, в 5 из них отстояв на ноль.

Действующий контракт вратаря с «Пармой» истекает летом 2024 года.