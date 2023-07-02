«Милан» и «Рома» претендуют на Адама Траоре

Бывший полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может продолжить карьеру в серии А, сообщает Sky in Italia.

По информации источника, на 27-летнего вингера претендуют «Милан» и «Рома», которые могут подписать игрока в качестве свободного агента — в конце июня у него истек контракт с «Вулверхэмптоном».

В прошедшем сезоне Траоре провел 40 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.