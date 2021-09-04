39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»
Голкипер Пепе Рейна намерен подписать новы контракт с «Лацио».
«У меня есть контракт с клубом до конца сезона. Если мы сможем договориться, я останусь еще на один год. Мои родные счастливы в Риме», — рассказал 39-летний голкипер Calciomercato.
Рейна пополнил ряды «орлов» в сентябре прошлого года. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата испанец поучаствовал в двух встречах, в которых пропустил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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