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Американская инвестфирма станет владельцем «Дженоа»

19:38
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У итальянского «Дженоа» появятся новые владельцы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Американская инвестиционная фирма «777 Partners» приобрела мажоритарную долю в «Дженоа». Официальное объявление ожидается 14 сентября. Переговоры, длившиеся несколько месяцев, вышли на финальную стадию.

Сообщается, что президент «Дженоа» Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер на 3 года и продолжит представлять команду.

Таким образом, «Дженоа» станет восьмым клубом Серии А с иностранными владельцами после «Милана», «Интера», «Специи», «Венеции», «Болоньи», «Фиорентины» и «Ромы».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
2-й тайм

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

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15%

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Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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