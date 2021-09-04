Американская инвестфирма станет владельцем «Дженоа»
У итальянского «Дженоа» появятся новые владельцы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Американская инвестиционная фирма «777 Partners» приобрела мажоритарную долю в «Дженоа». Официальное объявление ожидается 14 сентября. Переговоры, длившиеся несколько месяцев, вышли на финальную стадию.
Сообщается, что президент «Дженоа» Энрико Прециози останется в клубе как миноритарный акционер на 3 года и продолжит представлять команду.
Таким образом, «Дженоа» станет восьмым клубом Серии А с иностранными владельцами после «Милана», «Интера», «Специи», «Венеции», «Болоньи», «Фиорентины» и «Ромы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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