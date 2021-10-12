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38-летний голкипер Миранте может подписать контракт с «Миланом»

21:25
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Голкипер Антонио Миранте близок к заключению контракта с «Миланом». «Россонери» готовы заключить с 38-летним вратарем соглашение до конца сезона, сообщает журналист Николо Скира.

Летом Миранте покинул «Рому», которая не стала предлагать ветерану новый контракт. С тех пор он находится в статусе свободного агента.

Миранте перешел в римский клуб в 2018 году из «Болоньи». В прошлом сезоне серии А голкипер провел 13 матчей, в которых пропустил 22 мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

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