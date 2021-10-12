«Аталанта» активирует пункт о продлении контракта с Фройлером

«Аталанта» активирует пункт о продлении контракта с полузащитником Ремо Фройлером. Его договор будет автоматически продлен на один сезон, до лета 2023 года, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Также клуб уже начал переговоры с 29-летним швейцарцем о подписании нового соглашения.

Фройлер перешел в «Аталанту» в 2016 году из «Люцерна» за 2 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов.