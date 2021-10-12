Основной голкипер «Милана» получил травму
12 октября, 22:08
Вратарю «Милана» Майку Меньяну предстоит операция на запястье, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, француз испытывает боль в левом запястье. Игроку требуется хирургическое вмешательство.
26-летний футболист может пропустить месяц и вернуться после ноябрьского перерыва на игры сборных.
Меньян подписал контракт с «Милан» этим летом. До этого он выступал за «Лилль». В девяти матчах за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.
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