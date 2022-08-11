35-летний вратарь Сиригу подписал контракт с «Наполи»

«Наполи» объявил о подписании контракта с вратарем Сальваторе Сиригу.

Соглашение с 35-летним итальянцем рассчитано до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

В прошлом сезоне Сиригу выступал за «Дженоа». В составе генуэзцев голкипер пропустил 59 голов в 36 матчах, отыграв 10 встреч на ноль.