Кокорин вернется к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий Александр Кокорин возвращается к тренировкам в общей группе.

«Сегодня игроки «Фиорентины» проведут вечернюю тренировку, — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт». — Могу точно сказать, что Александр будет заниматься в общей группе. Кокорина вернули в группу на постоянной основе? Да, так и есть«.

В прошедшем сезоне 31-летний россиянин принял участие в семи матчах за флорентийцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» выведет Кокорина из команды и надеется продать нападающего зимой.