Бенитес: «Прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам выиграть серию А»

Бенитес считает, что «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам выиграть серию А

Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес поделился мнением о фаворитах серии А в сезоне-2022/23. По мнению 62-летнего испанца, «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на чемпионство.

«Впереди всех «Интер» и «Ювентус», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport. — Невозможно списывать со счетом и действующего чемпиона. Хотя прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на победу в серии А. Также нельзя забывать и про «Наполи», плюс «Рома» удивила своими трансферами. Теперь перед Моуринью стоит приятная задача бороться за чемпионство».

В прошедшем сезоне «россонери» стали чемпионами Италии под руководством Стефано Пиоли.

Нынешний сезон стартует 13 августа матчем «Милан» — «Удинезе». Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.