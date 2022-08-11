Бенитес: «Прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам выиграть серию А»
Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес поделился мнением о фаворитах серии А в сезоне-2022/23. По мнению 62-летнего испанца, «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на чемпионство.
«Впереди всех «Интер» и «Ювентус», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport. — Невозможно списывать со счетом и действующего чемпиона. Хотя прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на победу в серии А. Также нельзя забывать и про «Наполи», плюс «Рома» удивила своими трансферами. Теперь перед Моуринью стоит приятная задача бороться за чемпионство».
В прошедшем сезоне «россонери» стали чемпионами Италии под руководством Стефано Пиоли.
Нынешний сезон стартует 13 августа матчем «Милан» — «Удинезе». Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -