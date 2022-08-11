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Бенитес: «Прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам выиграть серию А»

Бенитес считает, что «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам выиграть серию А
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес поделился мнением о фаворитах серии А в сезоне-2022/23. По мнению 62-летнего испанца, «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на чемпионство.

«Впереди всех «Интер» и «Ювентус», — приводит слова Бенитеса La Gazzetta dello Sport. — Невозможно списывать со счетом и действующего чемпиона. Хотя прямо сейчас «Милан» уступает «Интеру» и «Ювентусу» по шансам на победу в серии А. Также нельзя забывать и про «Наполи», плюс «Рома» удивила своими трансферами. Теперь перед Моуринью стоит приятная задача бороться за чемпионство».

В прошедшем сезоне «россонери» стали чемпионами Италии под руководством Стефано Пиоли.

Нынешний сезон стартует 13 августа матчем «Милан» — «Удинезе». Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Ювентус
Жозе Моуринью
Рафаэль Бенитес
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
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15.08 19:30
Верона – Наполи
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