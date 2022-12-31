«Торино» в январе продлит контракт с основным голкипером команды Ваней Милинковичем-Савичем

«Торино» намерено продлить контракт с основным голкипером команды Ваней Милинковичем-Савичем, сообщает Tuttosport.

25-летний серб должен подставить подпись под новым соглашением в январе. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне серии А он провел 15 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

На ЧМ-2022 в Катаре Милинкович-Савич был первым номером сборной Сербии и в 3 матчах пропустил 8 голов.