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«Торино» в январе продлит контракт с основным голкипером команды Ваней Милинковичем-Савичем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» намерено продлить контракт с основным голкипером команды Ваней Милинковичем-Савичем, сообщает Tuttosport.

25-летний серб должен подставить подпись под новым соглашением в январе. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне серии А он провел 15 матчей, в которых пропустил 17 мячей.

На ЧМ-2022 в Катаре Милинкович-Савич был первым номером сборной Сербии и в 3 матчах пропустил 8 голов.

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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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