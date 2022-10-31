18-летний Вольпато — самый молодой в истории «Ромы» автор гола и ассиста в матче серии А

Полузащитник «Ромы» Кристиан Вольпато стал автором победного гола и результативной передачи в матче 12-го тура серии А против «Вероны» (3:1).

Таким образом, хавбек в возрасте 18 лет и 350 дней стал самым молодым игроком «Ромы» с голом и ассистом в матче чемпионата Италии с сезона 2004/05 (когда стала собираться такая статистика).

В текущем сезоне это первые результативные действия игрока за «Рому».