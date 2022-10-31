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31 октября, 23:43

Моуринью о победном голе на 88-й минуте: «Можно говорить об удаче, но мы ждали ее 45 минут»

Моуринью не считает, что «Роме» повезло в матче с «Вероной»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал волевую победу над «Вероной» (3:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

«Хотелось бы поддержать «Верону» — она упорно боролась, чтобы сохранить ничью. [Их] молодой тренер — молодец, хорошо смог организовать игру вдесятером. Они создали нам трудности.

Конечно я рад победе — я не лицемерю. Иногда после игры я думаю о том, что мог бы сделать больше. Сегодня я думал о том, что уже не могу сделать большего. Когда выигрываешь на 90-й минуте (на самом деле победный гол был забит на 88-й минуте. — Прим. «СЭ»), можно говорить об удаче, но мы ждали эту удачу 45 минут», — сказал Моуринью после игры.

«Рома» набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» продлила серию поражений и остается на предпоследнем, 19-м месте (5 очков).

Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Рома

 

ФК Верона
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 1 : 3
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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