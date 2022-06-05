В «Герте» — хаос: президентом может стать бывший фанат. Что ждет Шварца в Германии

Рассказываем о новом месте работы экс-тренера «Динамо».

Как Лондон и Париж

Кажется, нынешнее «Динамо» даже более немецкий клуб, чем «Герта». И Сандро Шварцу придется гораздо сложнее, чем Доменико Тедеско, который реанимировал кризисный и потерявший ключевых исполнителей «Лейпциг». Все-таки бывший тренер «Спартака» оказался в организации с выстроенной системой, тогда как «Старая дама» переживает не лучшие времена и лишь ценой героических усилий сохранила прописку в бундеслиге, в стыках после домашнего поражения взяв реванш у «Гамбурга» (0:1, 2:0).

И сложности с игрой — лишь малая часть проблем. Хотя несколько лет назад казалось, что «Герту» ждет светлое будущее. По крайней мере, такие планы вынашивал один из самых известных бизнесменов Германии Ларс Виндхорст. Три года назад он приобрел 37,5 процента акций клуба и сразу объявил о планах довести свою долю до максимально разрешенных правилами бундеслиги 49,9 процента. Суммарные вложения на тот момент составили 224 миллиона евро и стали крупнейшей сделкой в истории турнира.

Виндхорст тогда произнес много красивых слов. Например, о желании сделать «Герту» большим клубом большого города по примеру Лондона, Парижа и Мадрида. С регулярным участием в Лиге чемпионов, реальной конкуренцией с «Баварией» и дортмундской «Боруссией», а также умением зарабатывать на домашних матчах на уровне серьезно раскрутившегося с приходом больших денег «ПСЖ».

Для реализации последнего пункта планировалась построить свою арену, попрощавшись с открытым к Играм-1936 Олимпийским стадионом. Виндхорст хотел видеть на посту главного тренера Нико Ковача, а в списке потенциальных новичков значились ряд звезд во главе с Марио Гетце. Все это подразумевало системный подход, с чем в «Герте» наблюдались серьезные проблемы.

Бегство Клинсманна и три тренера за сезон

Тон берлинскому безумию задал первый же переходный сезон, а главным персонажем шоу оказался Юрген Клинсманн. Изначально его приглашали в Берлин на одну из руководящих должностей, и это было красивой историей. Дело в том, что за «Герту» болел отец Клинси, и матч берлинцев стал первым, который с трибуны увидел маленький Юрген.

Сорвавшись из Америки, он заявлял, что рад стать частью самого захватывающего проекта в Европе, и, как выяснилось, зря оставил дома свою тренерскую лицензию. Ведь в штабе все пошло не так, как планировалось. Перевод в молодежку легенды клуба Паля Дардаи стал не меньшей ошибкой, чем назначение поднятого из второй команды Анте Човича. В итоге Клинсманну пришлось срочно возвращаться к тренерской работе с задачей спасти команду от вылета.

Он получил карт-бланш, утвердив каждую из зимних сделок суммарно на 78 миллионов евро, а потом — отработав чуть более двух месяцев — вдруг сообщил через соцсети о своей отставке. Слова об отсутствии доверия, мягко говоря, вызывали недоумение. Как и желание вернуться в совет директоров. Такого трюка легенде Виндхорст не простил, и качели продолжились. За два сезона «Герта» поменяла пять тренеров, заняв 10-е место в чемпионате-2019/20 и 14-е — в турнире-2020/21. Как результат — очередная перезагрузка.

Домашний стадион «Герты». Фото AFP

Перед последним чемпионатом в клубе не скрывали, что главная цель — стабильность, а попадание в еврокубки даже не значилось в списке задач. Двумя ключевыми решениями считались возвращение на пост главного тренера Дардаи и назначение на пост спортивного директора хорошо проявившего себя в «Айнтрахте» Фреди Бобича. Однако оценить работу последнего однозначно сложно.

Все отмечают, что Бобичу удалось выстроить работу скаутов, а также навести порядок в клубной академии, куда пригласили трудившегося на аналогичной должности в «Вольфсбурге» Пабло Тиама. А задачу привести в порядок состав доверили Дирку Дюфнеру. Только к трансферам возникло много вопросов. Подписание давно едущего с ярмарки Кевина-Принса Боатенга в надежде на его берлинский дух — полный провал. Он больше лечился, чем играл. Как и пришедший из «Монако» свободным агентом Стефан Йоветич. При этом черногорец, несмотря на шлейф травм, ухитрился стать лучшим снайпером команды. Но то, что он забил всего 6 мячей, говорит о многом.

Не было стабильности и на тренерском посту. В ноябре Дардаи сменил Тайфун Коркут, а в марте вытаскивать «Герту» из пропасти позвали засидевшегося на пенсии 68-летнего Феликса Магата. О какой системе может идти речь?

Президент против инвестора

Неудивительно, что былой азарт Виндхорста иссяк. К тому же после расследования Business Insider снова зазвучали обвинения в том, что компания бизнесмена замешана в отмывании криминальных денег, а давний партнер — возглавлявший один из суверенных фондов ОАЭ Хадем Аль-Кубайси — был осужден в Эмиратах на 15 лет как раз по данной статье (и за коррупцию).

Есть у финансовых скандалов и футбольная составляющая, так как принадлежащие компании Виндхорста акции «Герты» якобы были переданы в залог в рамках кредитного соглашения в середине 2020 года и не погашены вовремя. Соответственно, они могут быть проданы с аукциона. Однако юристы бизнесмена все отрицают, а сам он в февральском интервью Capital пошел в атаку на футбольном фронте.

«Я рассчитывал на то, что в «Герте» будут командовать рациональные и дальновидные люди, которые к тому же хотят прочного успеха, но это не так. До сих пор инвестиции в «Герту» приносили мне одни неудобства, не считая положительного опыта работы с некоторыми людьми. Увы, в руководстве есть группировки, которые больше заняты личными интересами и сохранением влияния, нежели успехом команды. Мы стараемся дать клубу нечто ранее невообразимое, но, увы, мы не всесильны в принятии решений. Верю, что скоро управление возьмут в свои руки профессионалы, способные привести клуб к успеху. А я никому не позволю сжечь 375 миллионов евро и никогда не сдамся. Я всегда привожу свои инвестиции к успеху. Просто сейчас это займет больше времени, чем предполагалось», — заявил Виндхорст.

Фактически инвестор открыто объявил войну 71-летнему президенту клуба Вернеру Гегенбауэру, который занимал свой пост с 2008 года и получил на последних выборах всего 54 процента голосов. Это крайне непривычный для Германии сюжет, с учетом знаменитого правила «50+1», исключающего наличие одного владельца и единовластие.

Футболисты «Герты» празднуют сохранение прописки в бундеслиге. Фото Reuters

Как утверждает разбиравший скандал SportBuzzer, Виндхорст, будучи недовольным провальными трансферами и особенно тем, что клуб направил часть его вложений на погашение долгов, не готов был выделять средства под управление Гегенбауэра. Уходить бизнесмен тоже не хочет, хотя не считает это проблемой, так как 375 миллионов потеряны. Но и президентский пост живущему в Швейцарии и постоянно разъезжающему по миру Виндхорсту не нужен.

Якобы его откровения и призывы к единству были обращены к оппозиционным силам в клубе. И в конце концов сразу после успешных стыков в отставку со своих постов подал не только Гегенбауэр, но и финансовый директор Инго Шиллер. При этом одним из кандидатов на президентский пост стал 41-летний основатель группы ультрас Harlekins Berlin Кай Бернштайн. Он очень популярен среди болельщиков, но уже давно оставил роль заводящего на вираже.

Свои шансы он оценивает в 30 процентов и говорит: «Для всех остальных кандидатов будет стоять вопрос: прислал ли его Ларс Виндхорст?» Между тем именно интервью, в котором инвестор опровергал информацию о залоге акций, заставило Бернштайна задуматься о выборах. Как и многие болельщики, он против прихода в клуб спонсоров-букмекеров и предлагает половину выручки от продажи футболок направлять на социальные проекты.

В общем, с нынешней «Гертой» не соскучишься. Главное, чтобы там не забыли о футболе. Так что остается верить словам Бобича, который заявил: «Шварц способен создать связь между игроками, персоналом и болельщиками благодаря своему характеру, активности и дальновидности в плане тактики и построения игры. Это то, что нам нужно».

Естественно, в комплекте с управленческой стабильностью и пониманием, как развивать клуб. В «Динамо», где был крепкий тыл в лице Желько Бувача, все это было. Иначе какой смысл в приглашении Шварца?