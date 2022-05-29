«Это был мой последний матч в «Динамо». Шварц — о поражении в финале и отъезде из России

Пресс-конференция Сандро после поражения от «Спартака».

— В первую очередь поздравляю «Спартак» с победой в Кубке, — сказал на пресс-конференции Сандро Шварц. — Игра была интенсивная с обеих сторон, мы переживаем, нам очень горько из-за поражения. Но я благодарю команду за сегодняшний матч. Мы должны идти дальше. Если положить на чашу весов то, что произошло сегодня и что было на протяжении всего сезона, то плюсы точно перевешивают. Также благодарю Андрея Воронина и Ивана Ордеца... Если говорить о пенальти Фомина — такое бывает, мы его поддержали.

— Почему команда зажглась лишь во втором тайме?

— Мы достаточно пассивно начали игру. Это можно объяснить тем, что команда молодая, а здесь нужен опыт. Если говорить о втором тайме, то мы хотели переломить игру — перед вторым голом «Спартака» мы провели хорошую атаку. Очень горько проигрывать.

— Вы сказали про Ордеца и Воронина — после их отъезда в команде что-то надломилось?

— Должен сказать, что мы переживаем достаточно непростое время. И я сам это прочувствовал. Персонал и игроки нашего клуба с гордостью несут знамя «Динамо». Тот факт, что Ордец и Воронин нас покинули, никак не повлияло на команду, хотя они оба для нас очень важны. Но их потеря сказалась на конечном результате. В то же время я сказал парням в раздевалке, что мы провели сезон без каких-либо эмоциональных ям, а это говорит о том, что у нас серьезный характер.

— Почему сделали выбор в пользу Лещука, а не Шунина?

— На предматчевой пресс-конференции я сказал, что у нас два сильных вратаря. Но так как Лещук отыграл весь Кубок, было принято решение в его пользу. В случае серии пенальти преимущество было бы на нашей стороне — мы так уже побеждали.

— Какие ваши дальнейшие планы? Вы остаетесь в «Динамо»?

— За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца. Но... Сегодня была моя последняя игра в «Динамо». Думаю, так будет по-человечески — у меня не было договоренности с другим клубом.

— Какое впечатление на вас произвел российский футбол?

— Скажу о тех, кто был рядом со мной. Моя команда — исключительные люди! Были сложности, особенно после 24 февраля, но мы переживали их вместе. Я рад, что возглавлял эту команду.