«Смыл грехи в Иордане». Как Саенко ставил на колени «Баварию» и почему не стал звездой

Рассказываем историю взлета и падения бронзового призера Euro-2008 Ивана Саенко.

Воронежские грибы, тоска по салу

16-летний воронежский футболист Иван Саенко оказался во второй немецкой бундеслиге во многом благодаря своему отцу.

— Однажды воронежская женская команда «Энергия», которую тренирует мой папа, приехала в Германию на сборы, — рассказывал Иван в интервью «СЭ». — Я был, как всегда, с отцом. Его знакомый отвез меня на просмотр в «Штутгарт». Тренировался сначала с юниорами, затем во второй команде, выступающей в третьей лиге. Мне еще не было и семнадцати, а я уже сыграл в товарищеской встрече против самого Красимира Балакова! После матча у меня было о чем подумать: Балаков и его партнеры все делали на поле так быстро, что я далеко не всегда за ними поспевал.

— Почему не остались в «Штутгарте»?

— Не повезло — травмировал паховую мышцу и вынужден был почти месяц лечиться. Не лучшая ситуация, когда находишься на просмотре. Кончилось все тем, что мне сказали: «Мы тебя в деле по-настоящему не видели, поэтому взять не можем». Но оказалось, что в Штутгарте на меня обратил внимание координатор «Карлсруэ» по работе с юниорами Бергманн. Вскоре оказался уже в этой команде, где все пошло неплохо: в десяти играх за юниоров забил девять голов. Мы отставали от сверстников из «Баварии» всего на два очка. Но потом пришлось вернуться в Воронеж...

Президентом «Факела», боровшегося тогда в первой лиге за выживание, был брат Саенко Эдуард. Он и попросил, чтобы молодой игрок на время покинул «Карлсруэ» и помог воронежской команде. Иван свою миссию выполнил. Все это время немцы пристально за ним следили и через полгода вновь забрали к себе.

С этого момента и началось восхождение Саенко в немецком футболе. За «Карлсруэ» он провел во всех турнирах 84 матча, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Его партнер по нападению 37-летний Бруно Лаббадиа отзывался о нем так: «Хорошо бьет с обеих ног, очень быстр, всегда ищет возможность для завершающего удара. У него великолепные задатки».

Иван Саенко. Фото Getty Images

Ровесник Лаббадиа и, как правило, сосед Саенко по гостиничному номеру перед выездными играми Берндхард Трарес в свою очередь замечал: «Парень на поле умеет не по возрасту много. Из него будет толк».

Российские журналисты, естественно, просили Саенко рассказать, как устроена вторая немецкая бундеслига изнутри:

— Да в «Карлсруэ» каждая мелочь продумана! На тренировку приезжаю только с маленькой сумочкой, после занятия — в душ, потом сразу домой. В «Факеле» же футболистам приходится самим форму стирать, бутсы в порядок приводить. Кажется, подумаешь, стирка... Но профессионал каждую минуту должен рационально использовать — отдохнуть, восстановиться. Бытовые заботы здорово отвлекают.

И конечно, строго контролируется питание. На базе в «Факеле» нас частенько кормили разнообразными грибными блюдами. Ничего не скажешь — объедение. Но гриб-то переваривается часов семь-восемь и спортсмену, как пища тяжелая, в общем, противопоказан. Здесь же все по науке: еда калорийная, витаминизированная, усваивается быстро.

— За провинности в «Карлсруэ» штрафуют?

— Обязательно. Если опоздаешь на тренировку, пусть даже из-за пробок на дороге, все равно надо платить. Минута задержки стоит, между прочим, 50 евро. «Рублем» наказывают за многое. Например, проскочил у тебя мяч между ногами во время игры в «квадрат» — штраф 5 евро. У нас в раздевалке даже висит специальная таблица, в которой записываются провинности каждого. А в конце месяца надо за все заплатить. Я, например, за январь 350 евро отдал. В общем, лучше быть собранным и пунктуальным. Но и со штрафами можно жить: так иногда даже интереснее — больше азарта.

— А как называют вас партнеры?

— Иви. Иногда прикалываются и зовут Иваном Дракулой. Хотя я совсем не страшный.

— А чего вам в Германии не хватает?

— Сала.

— Разве это не вредно для спортсмена?

— Я же не ем тоннами. Так, для удовольствия. Съешь иногда — родину вспомнишь. Были как-то в ресторане с командой. Принесли сало местного изготовления — поначалу подумал, что это мороженое. Какое-то странное, мажут его на хлеб. Схватил его один из наших игроков, турок, а я кричу ему: «Тебе нельзя — свинина!» А он в ответ: «Нет, это десерт, что-то сладкое». «Ну-ну, — говорю, — съешь — помрешь».

Иван Саенко. Фото Getty Images

«Лизаразу чуть ногу мне не оторвал...»

Отыграв три сезона в «Карлсруэ», Саенко пошел на повышение, подписав контракт с «Нюрнбергом». Его дебют в бундеслиге состоялся 13 августа 2005 года в матче против «Ганновера» (1:1). Иван провел на поле все 90 минут на позиции левого инсайда, совершил несколько скоростных проходов, вывел Виттека на ударную позицию, исполнил угловой, после которого тот же Виттек головой не смог с 4 метров «пробить» голкипера Энке. В отчете о матче на сайте Sport 1 говорилось: «В составе «Нюрнберга» прежде всего понравился дебютант Саенко».

В четвертом туре «Нюрнберг» вполне мог отобрать очки у «Баварии», однако арбитр засчитал гол Баллака из офсайда. Саенко был одной из самых заметных фигур в своей команде.

— «Нюрнберг» открыл счет после удара со «стандарта» Пинолы. Но штрафной, приведший к голу, заработали вы — ваш проход по правому флангу Лизаразу смог остановить только с помощью фола. Перед тем как судья Вайнер дал Пиноле пробить, вы о чем-то спорили с Баллаком и Лизаразу. При этом совершенно не робели перед авторитетами.

— Если робеть, вообще незачем выходить на поле... А Лизаразу я сказал, что его так называемый подкат вполне мог закончиться для меня переломом ноги. Француз же вместе с Баллаком утверждал, что фола не было. Но точно знаю: не убери я вовремя ногу, Лизаразу мне бы ее «оторвал».

— В первом тайме вы действовали на правом фланге не только против Лизаразу, но и против Швайнштайгера. Во втором последний переместился на другой край, уступив свой вышедшему на поле Зе Роберту. С кем было труднее: с немцем или бразильцем?

— У обоих отличный дриблинг, особенно у Зе Роберту. Но в первом тайме на моем фланге Лизаразу и Швайнштайгер ничего особенного не создали. Да и не забей Баллак гол из офсайда, игра сложилась бы совсем по-другому. А так получилось все чисто по-баварски: они забивают на гол больше, уходят в защиту и контратакуют.

Своим первым результативным действием Саенко отметился в ноябре уже при новом тренере — Хансе Майере. Игрок молодежной сборной России поставил точку в поединке с «Кайзерслаутерном» (3:1). Россиянин ворвался по месту правого инсайда в штрафную хозяев и точно пробил в дальний от голкипера Эрнста угол ворот.

Следующих голов Саенко пришлось ждать месяц. Зато Иван забил в двух турах кряду — в играх с «Гертой» (1:1) и «Гамбургом» (2:1). Мог он вполне огорчить и Оливера Кана. На 82-й минуте встречи второго круга с «Баварией» россиянин вышел один на один с голкипером, однако тот сумел отразить его удар. «Нюрнберг» вновь уступил гранду — 1:2.

Свою досаду от нереализованного шанса Саенко выместил на «Вольфсбурге» (гол), «Дуйсбурге» (две голевые передачи) и «Кельне» (гол и передача).

После этих игр Kicker трижды включал Саенко в символические сборные тура.

— Усилия, предпринимавшиеся на протяжении многих лет, по-настоящему стали сказываться именно сейчас, — объяснял свой прогресс Саенко в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Я-то всегда стремился к такой игре. Важно и то, что в последнее время рядом находится отец, который мне очень помогает. Он ведь со мной с детства занимался — ни в каких спортшколах я не учился. Сейчас после тренировок «Нюрнберга» работаю с отцом по особой программе.

После матча с «Майнцем» (3:0) комментатор телеканала Premiere назвал игру Ивана выдающейся. И действительно, россиянин был на поле лучшим. Уже на 3-й минуте он прорвался по левому флангу и правой ногой очень технично внешней стороной стопы отправил мяч в сетку. Именно Саенко на 68-й минуте сделал и великолепную передачу с правого края на Кисслинга, после которой форвард с пяти метров удвоил счет. Вскоре после подобного паса россиянина обязан был отличиться и Виттек, но промахнулся из выгоднейшей позиции.

Впрочем, лучший матч Саенко в своем первом сезоне в бундеслиге (восемь голов и восемь результативных передач) был еще впереди. Россиянин разорвал менхенгладбахскую «Боруссию», забив мяч и организовав еще три голевые атаки своей команды — 5:2! Этот результат обеспечил «Нюрнбергу» сохранение прописки в элитном дивизионе.

Филипп Лам и Иван Саенко. Фото Getty Images

Разгром «Баварии»

Саенко не постиг синдром второго сезона. Его статистика не сильно «просела» (семь голов, пять передач). Немецкие журналисты продолжали делать комплименты в адрес уроженца Воронежа.

После игры с «Вольфсбургом» (1:1) Bild назвала нашего нападающего Иваном Грозным.

— Все чаще замечаю на трибунах плакаты на русском языке: «Иван, давай!», «Иван — молодец!» И флагов российских все больше, — говорил Саенко в одном из интервью.

«Диктор по стадиону только начал: «Гол в ворота «Баварии» забил...» Потом сделал паузу, после которой переполненные трибуны троекратно прогремели: «Иван! Иван! Иван!»

Так корреспондент «СЭ» описывал атмосферу на трибунах стадиона в Нюрнберге во время поединка с «Баварией». Хозяева сотворили громкую сенсацию (3:0). А Саенко наконец-то забил великому голкиперу.

На 13-й минуте после паса Шрота россиянин выскочил один на один с Каном, сместившись вправо, хладнокровно обвел голкипера и под острым углом точным ударом низом отправил мяч в сетку. На этом Саенко, о котором в ходе матча комментатор все время говорил, что он «быстрый как стрела», не остановился. Комбинация, приведшая ко второму голу хозяев, началась после того, как Иван прервал атаку гостей. Третий же гол в ворота баварцев тоже подготовил россиянин — именно после его передачи с левого фланга Виттек установил на табло окончательный счет. Перед тем как послать мяч партнеру по атаке, Иван обыграл Лусиу. Телекомментатор отреагировал на действия нашего форварда так: «Посмотрите, что делает Саенко с защитником сборной Бразилии!»

После игры официальный сайт «Нюрнберга» провел опрос: «Кто был главным героем «Нюрнберга» в победном матче с «Баварией»?» И больше всех голосов (ответили более 11 тысяч человек) набрал Саенко.

— Когда после паса Шрота оказались лицом к лицу с Каном, успели что-то подумать или все сделали инстинктивно?

— Сначала думал: «Бить по воротам или нет?» Но Кан подбежал ко мне так близко, что пришлось уходить в сторону. После этого, оказавшись под острым углом к воротам, опять засомневался: «Наносить удар или искать кого-нибудь из партнеров?» В итоге пробил.

— Кан в этом эпизоде вполне мог сыграть и жестче.

— Да, но если бы он меня сбил, судья наверняка не только назначил бы пенальти, но и удалил бы вратаря за фол «последней надежды».

— Игра «Нюрнберга» требует от нападающих особой выносливости. С ней, похоже, у вас все в порядке. Как и со скоростью — вы выигрывали у баварцев, по сути, все забеги. Кто-нибудь в «Нюрнберге» бежит быстрее вас?

— У нас на тренировках проводились забеги на 60 и 30 метров. Было это год назад. На тридцатиметровке я оказался действительно самым быстрым, а на дистанции 60 метров показал второе время.

Иван Саенко. Фото Getty Images

«Смыл грехи в Иордане»

В гостевой игре с «Бохумом» (2:0) Саенко оформил дубль.

— После зимней паузы вы в четырех матчах провели четыре мяча. За счет чего удалось так заметно прибавить? — спросил форварда корреспондент «СЭ».

— Во время отпуска съездил на реку Иордан, где смыл все грехи.

— А много было грехов?

— Да нет. Шутка. На самом деле, по сути, впервые в жизни хорошо отдохнул. Ездил в Иорданию с мамой, племянником и крестником Давидом. Мы посетили святые христианские места, увидели очень много интересного. Конечно, здорово помог мне в наборе формы и отец, который, оправившись после операции на сердце, вновь меня тренирует, как и на протяжении всей жизни. А физические кондиции сейчас очень важны. Я ведь за две недели провел уже пять игр.

Рейтинг Саенко в Германии на тот момент был очень высок. В опросе телезрителей популярного спортивного телеканала DSF, выясняющего, кто являлся лучшим полевым игроком бундеслиги, Иван занимал второе место (более 21 процента голосов). Впереди него находился только Кевин Кураньи из «Шальке» (29 процентов).

«Покажите мне предел возможностей Саенко. Я его не вижу», — заявил тогда рулевой «Нюрнберга» Ханс Майер.

Голова у россиянина от комплиментов не закружилась. Саенко внес решающий вклад в победу «Нюрнберга» над «Айнтрахтом» в полуфинале Кубка Германии (4:0).

«Саенко не сдержать!» — под таким заголовком поместил отчет об этом матче Kicker. Bild назвала форварда сборной России Русским Вихрем, а телеканал ZDF прокомментировал игру так: «Разница между командами состояла в том, что у «Нюрнберга» был Иван Саенко».

Концовка сезона выдалась для команды Саенко фантастической. Подопечные Майера попали в зону УЕФА и, самое главное, завоевали Кубок Германии (3:2). Россиянин провел на поле 120 минут, но результативными действиями не отметился.

— Я лично ничего не загадывал. И как человек верующий, хочу сказать: очень благодарен Богу за такой сезон, — рассказывал Иван в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Майер мне как второй отец. Если он чувствует, что у меня какая-то проблема, всегда говорит: «Иван, подойди — поговорим, обсудим». Причем готов помочь не только в футбольных делах, но и в чисто житейских ситуациях.

«У Саенко отменный рывок и хорошая дистанционная скорость, — так характеризовал игру форварда в том сезоне спецкор «СЭ» в Германии. — Он вынослив, уверенно чувствует себя в единоборствах, трудолюбив, быстро принимает решения, хорошо читает игру, выполняет в клубе почти все «стандарты», сражается на поле до последней секунды. В «Нюрнберге» Саенко, конечно же, нападающий, но при этом частенько возвращается на помощь защитникам. Одинаково уверенно играет на обоих краях: в прошлом сезоне менялся флангами с Виттеком, в этом — с Харистеасом».

Иван Саенко и Гус Хиддинк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Главное — стать со «Спартаком» чемпионом России»

Травма голеностопа, полученная Саенко в сентябре 2007 года, сильно повлияла на его КПД в третьем сезоне в бундеслиге. Из-за повреждений «Нюрнберг» лишился и других ключевых игроков и повалился.

— В прошлом сезоне вы забили в бундеслиге девять голов, в нынешнем — ни одного. Только в Кубке УЕФА провели мяч «Ларисе». Почему сбился прицел? — спросили Саенко в феврале.

— Почти в самом начале сезона получил травму. Потом, можно сказать, играл уже на одной ноге. Надо было бы остановиться, окончательно вылечиться, но я все играл и играл. А нога все болела и болела. Да, это была моя ошибка. Серьезная ошибка. Думаю, такого больше в моей карьере не повторится.

За ошибку Ивану пришлось расплачиваться до конца сезона — всего один гол и одна результативная передача (в игре с «Баварией»). Команда опускалась на дно турнирной таблицы, руководство клуба уволило Майера, что шокировало россиянина.

Смена наставника не спасла «Нюрнберг», который занял 16-е место и вылетел из бундеслиги. Несмотря на блеклую игру Саенко, Гус Хиддинк включил его в расширенный список сборной России на Евро-2008.

— Ему еще предстоит доказать, что он достоин чемпионата Европы, — заметил голландский специалист. — Пока не готов дать гарантии, что футболист на сто процентов отправится в Австрию. Не думаю, что нынешний сезон Саенко может занести себе в актив. Включая его в список, мы учитывали, что он способен сыграть на разных позициях.

В финальную заявку Саенко все же попал и принял участие в четырех матчах ЧЕ, включая легендарную игру с Голландией, завоевав бронзу.

Еще до турнира в Австрии и Швейцарии Иван дал понять, что в «Нюрнберге» он не останется. При этом игрок склонялся к тому, чтобы продолжить карьеру в Германии. Однако в августе подписал контракт с московским «Спартаком».

— Как прокомментируете сообщения о том, что вы могли оказаться в киевском «Динамо»? — задал вопрос корреспондент «СЭ».

— Я был в Киеве за день до того, как пришел к соглашению со «Спартаком». Встречался с Игорем Суркисом, Семиным. Но уже через день в «Динамо» позвонил и Палычу сказал: «Выбираю «Спартак».

— Вы провели в Германии семь лет. Почему решили перебраться в российскую лигу?

— Прогресс в нашем футболе очевиден — после чемпионата Европы это все поняли. Уверен, у российского футбола большое будущее.

— Как попрощались с «Нюрнбергом»?

— Расстались очень тепло — и с игроками, и с тренерами, и с сотрудниками клуба. Все понимают: после более чем 80 матчей в бундеслиге, победы в Кубке Германии, игр в еврокубках и, наконец, бронзы последнего чемпионата Европы выступать во втором немецком дивизионе как-то неинтересно. Я бы даже сказал — невозможно. С тренером фон Хеесеном мы прекрасно поговорили, он пожелал мне успеха. А я в свою очередь всех пригласил в Москву. И добавил: «В России за мной ужин».

— Вы в Германии чувствовали себя достаточно уверенно. Чему научила жизнь за границей?

— Этот этап был для меня важным. Прежде всего научился самостоятельности, умению самому в любой момент принимать серьезные решения. А в футбольном плане опыт игры в одном из сильнейших европейских чемпионатов переоценить невозможно.

— Каковы ваши личные цели в «Спартаке»?

— Главное — стать чемпионом России. И конечно, хочу приносить команде максимальную помощь, стать ее лидером.

Иван Саенко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Самый профессионально отдыхающий»

Но чемпионом России со «Спартаком» Саенко не стал, да и никак себя особо в составе красно-белых не проявил. В 2011 году он покинул московский клуб, который стал последним в его карьере. Саенко, некогда будораживший своей игрой немецкую прессу, повесил бутсы на гвоздь в возрасте 27 лет.

О причинах такого резкого спада Ивана в интервью «СЭ» в 2015 году рассуждал бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг:

— Из футболистов, которых повидал в «Спартаке», Саенко — самый профессионально отдыхающий. Богемный. В раннем возрасте уехал в Германию, вкалывал как галерный раб. За счет трудолюбия раскрылся, Кану забивал, попал в сборную. Но подписал большой контракт со «Спартаком» — и футбол Ване стал уже неинтересен. Откровенно валял дурака. При любом удобном случае предъявлял удостоверение заслуженного мастера спорта, которое получил за бронзу на Евро-2008. До поры Карпин терпел его выходки. Когда же на сборе в Эстонии Иван в очередной раз нарушил режим — выгнал. Я не удивился, что Саенко после «Спартака» нигде не заиграл.

А вот бывший спортивный директор «Зенита» и лучший футболист чемпионата СССР-1991 Игорь Корнеев был уверен, что «Спартак» не подходил Саенко по стилю игры.

— В сборной он смотрелся неплохо — закрывал всю бровку, выполнял гигантский объем работы. Но Саенко ошибся с клубом. «Спартак» — не его команда. Надо было оставаться в Германии.

— Почему?

— Там он чувствовал себя в своей тарелке. В России — тяжелейший чемпионат. Здесь выживают индивидуально сильные футболисты. А на флангах выходят те, кто может обыграть один в один. У Саенко же совсем другие козыри.

За «Нюрнберг» во всех турнирах Саенко провел 101 матч, забил 27 голов и отдал 17 результативных передач.