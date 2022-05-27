Шварц покидает Россию. Но сначала проведет свой главный матч в «Динамо»

Константин Алексеев — о смене главного тренера бело-голубых.

И все-таки он уходит. Сандро Шварц не кинул «Динамо» после начала событий на Украине, как его соотечественники Даниэль Фарке в «Краснодаре» и Маркус Гисдоль в «Локомотиве». Не сел в первый самолет, а остался, сразу заявив команде, что доведет сезон до конца. И с футболистами договорился о том же: держимся вместе, а летом решаем. Все пообещали, так что даже после колоссального давления с родины ни один не дрогнул. В том числе поляк Себастьян Шиманьски.

Сандро Шварц, Себастьян Шиманьски и Ярослав Гладышев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но все же Шварц не начнет следующий сезон в «Динамо» — он уходит в «Герту» вместе с помощником Волканом Булутом и аналитиком Даниэлем Фишером. Об этом с полной уверенностью сообщило издание Kicker, а оно слишком дорожит репутацией, чтобы постить фейки.

Такой исход не вызывает большого удивления. Да, Сандро чувствовал себя комфортно в Москве и «Динамо», о чем не уставал повторять, он прикипел к команде, но все же будем честны: для развития карьеры ему куда выгоднее находиться в Германии, в бундеслиге. Мы понимаем, какими глазами сейчас смотрят в Западной Европе на РПЛ. Шварц проявил характер и продержался три месяца, однако это был, пожалуй, максимум для амбициозного специалиста.

«Динамо» — не шанс жизни для Шварца, как «Спартак» для Паоло Ваноли. Он востребован на родине, где будет на виду, а его семья и он сам больше не будет чувствовать давления. Что ситуация тренера угнетает, было видно невооруженным глазом. Плюс отлучение России от еврокубков. Как ни крути, решение Сандро можно понять.

Интересно, что, по сообщению Kicker, Шварц возглавил бы «Герту», даже если бы она уступила в стыковых матчах «Гамбургу» и вылетела во вторую бундеслигу.

Сандро в любом случае оставит о себе прекрасную память у динамовских болельщиков. При нем команда впервые за 14 лет взяла медали. Тренер раскрыл юных Захаряна и Тюкавина, молодая команда показывала современный агрессивный футбол, люди пошли на трибуны, а немец добавлял симпатий к себе еще и поведением — максимально корректным, но в то же время страстным.

При этом нельзя не признать — концовку сезона «Динамо» завалило. Всего одно очко в последних пяти турах, 17 пропущенных голов...

Сандро Шварц. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Здесь невероятно важным станет кубковый финал в ближайшее воскресенье. Победа над «Спартаком» позволит Шварцу улететь в космос. Поражение поставит приличную кляксу в отличном в целом российском этапе карьеры.

А «Динамо» теперь надо думать о преемнике. И это тоже будет занимательная история. Ведь менеджмент бело-голубых в последние пару лет делает разумные ходы. С кем «Динамо» войдет в сезон своего столетия? Решит матерый волк Желько Бувач, который уже один раз угадал с Сандро Шварцем. Предположу, что и следующим тренером бело-голубых станет иностранец.