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Сегодня, 16:50

Тедеско реанимировал «Лейпциг». Команда поднялась в топ-4 бундеслиги и борется за победу в двух кубках

«Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Лиги Европы
Леонид Александров
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
А после Нового года проиграла только «Баварии».

Нынешний сезон

«Лейпциг» начинал еврокубковую кампанию в очень сложной группе Лиги чемпионов. В квартете с командой тогда еще Джесси Марша были «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Брюгге». Соперники оказались слишком сильными. Даже чемпион Бельгии «Брюгге» обыграл «Лейпциг» на выезде, уступая по ходу матча. Чем немецкий клуб точно запомнился, так это обилием голов. Разница мячей по итогам группового этапа — 15-14. Особенно запомнились гостевые встречи с «Манчестер Сити» (3:6) и «Брюгге» (5:0).

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Однако в чемпионате Германии дела шли не лучше. При этом оправдать результаты уровнем соперников уже было нельзя. Последней каплей терпения руководства «Лейпцига» стало поражение от «Хоффенхайма» (0:2) 20 ноября. Именно после этой игры Марш покинул клуб. До 9 декабря командой руководил бывший помощник американского специалиста Ахим Байерлорцер. С ним «Лейпциг» обыграл «Брюгге» (5:0) и «Манчестер Сити» (2:1), чем обеспечил команде евровесну. Однако к моменту, когда Доменико Тедеско возглавил клуб, «Лейпциг» успел опуститься на 11-е место в бундеслиге.

С бывшим тренером «Спартака» «быки» разгромили «Боруссию» М (4:1) и начали восхождение по турнирной таблице чемпионата Германии. За три месяца Тедеско поднял «Лейпциг» с 11-го на 4-е место в бундеслиге. Что касается 1/16 финала Лиги Европы, то после боевой ничьей с «Реал Сосьедад» дома (2:2) немцы добыли уверенную победу (3:1) на выезде и обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

Петер Гулачи и Доменико Тедеско. Фото Global Look Press
Петер Гулачи и Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press

Главный тренер

Тедеско не нуждается в каких-то специальных представлениях. 36-летний специалист полгода после ухода из «Спартака» оставался без работы, пока не появилась вакансия в «Лейпциге». Теперь он рвется к победе в Лиге Европы, Кубке Германии и месту в топ-4 бундеслиги.

Лидеры и звезды

Состав «Лейпциг» терпит серьезные изменения каждый сезон, но некоторые люди неизменно остаются в клубе. К ним относятся вратарь и капитан Петер Гулачи, защитник Вилли Орбан, полузащитники Конрад Лаймер и Эмиль Форсберг, а также форвард Юссуф Поульсен. Однако не все они являются безусловными лидерами за пределами раздевалки. В центре защиты чаще Орбана играют новички Мохаммед Симакан и Йошко Гвардиол, в середине поля игру определяют Амаду Хайдара, за которым охотятся английские клубы, и воспитанник «Барселоны» Дани Ольмо, которого хочет вернуть родной клуб. Известный по выступлениям в «Милане», «Севилье» и «Айнтрахте» Андре Силва в нынешнем сезоне играет на острие атак.

Однако главной звездой нынешнего созыва немецкого клуба считают Кристофера Нкунку. Атакующий полузащитник отличился 7 раз в шести играх группового этапа Лиги чемпионов, включая мячи в ворота воспитавшего его «ПСЖ» и хет-трик «Манчестер Сити». Во всех турнирах 24-летний француз забил 22 раза и раздал 13 результативных передач в 34 играх.

Особенный интерес к Нкунку проявляет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник. «Красные дьяволы» готовы выплатить за любимчика немецкого специалиста 75 миллионов евро.

Кристофер Нкунку
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
2
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 18 1 4 74-26 55
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 63-36 49
3
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
4
 РБ Лейпциг 23 11 4 8 49-28 37
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Кельн 23 9 8 6 35-37 35
9
 Айнтрахт Ф 23 8 7 8 33-35 31
10
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
14
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
15
 Боруссия М 23 7 5 11 30-46 26
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 23 6 5 12 25-51 23
18
 Гр. Фюрт 23 3 4 16 21-61 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Байер – Арминия
 - : -
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 - : -
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 - : -
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 - : -
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
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