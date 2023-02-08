Нойер открыто ругается с «Баварией». Похоже, его время в Мюнхене истекло

Сначала перелом ноги, теперь скандал с увольнением тренера вратарей.

Черная полоса

В карьере великого немецкого голкипера наступила черная полоса. В ноябре Мануэль Нойер слабо сыграл на чемпионате мира — сборная Германии второй раз подряд не вышла из группы, а ее капитан был раскритикован за несколько пропущенных мячей. Помимо этого, Нойеру жестко досталось за нефутбольные высказывания в Катаре и знаменитую акцию сборной с закрытыми ртами на командном снимке. Немецкий таблоид Bild сообщал, что именно Нойер с Леоном Горецкой были инициаторами акции протеста и отвлекали партнеров по сборной от подготовки к матчам.

В декабре — новая беда. Сразу после чемпионата мира Нойер отправился на лыжный отдых, но отпуск обернулся кошмаром: немец сломал ногу и выбыл до конца сезона. В контракты футболистов часто включают запрет на катание на лыжах, так как это травмоопасно, но у Мануэля подобного пункта нет, так что «Бавария» никак не могла наказать вратаря. При этом очевидно, что Нойер подвел команду, однако мюнхенцы публично не критиковали голкипера, а молча искали замену и приобрели Янна Зоммера у менхенгладбахской «Боруссии».

В январе — еще один удар по Нойеру. «Бавария» отправила в отставку тренера вратарей Тони Тапаловича, который работал в клубе больше 11 лет. Молодой Нойер играл с ним в «Шальке», и он же настоял на приглашении Тапаловича в «Баварию».

Тони Тапалович. Фото Global Look Press

«Мне будто вырвали сердце»

Капитан «Баварии» был настолько шокирован новостью, что дал интервью The Athletic. «Для меня это сильнейший удар, — сказал немец. — Эта весть пришла из ниоткуда, причем для Тони тоже. Я вообще не понял этого. Тапалович всегда был командным игроком, все это знали. Он работал не на меня, а на всю вратарскую бригаду, на тренерский штаб и на клуб. Понимаю, что могу показаться необъективным, но я действительно разделяю работу и личную жизнь. Для меня это удар в тот момент, когда я уже нахожусь на земле. Я почувствовал, будто мне вырвали сердце. Это самый тяжелый момент в моей карьере, а ведь я пережил многое».

О причинах увольнения Тапаловича посреди сезона официально не сообщалось. Но у немецких СМИ есть версии. Bild писал, что с тренером вратарей расстались из-за разногласий с Юлианом Нагельсманном, а Sport1 конкретизировал: якобы Тапалович много лет передавал Нойеру информацию от тренерского штаба, а Мануэль распространял ее одноклубникам. Голкипера в том же интервью спросили об этом слухе, но он категорически отверг обвинения: «Нет. Сто процентов нет. Тони никогда не делал ничего подобного ни при одном тренере».

Мануэль Нойер. Фото Global Look Press

Руководство в ярости

Ни один начальник не обрадуется публичной критике — даже со стороны ценного сотрудника, который много лет приносит пользу. И руководство «Баварии» мигом отреагировало. Председатель правления клуба Оливер Кан подчеркнул: «Слова Мануэля на тему увольнения Тапаловича не соответствуют ни его статусу капитана, ни ценностям «Баварии». Помимо этого, интервью вышло в неподходящее время, ведь у нас впереди важные игры. Мы очень серьезно поговорим об этом».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич тоже был не в восторге от речи вратаря: «Я понимаю, что Мануэль пострадал лично, но я ожидал от нашего капитана другой реакции. Увольнение Тапаловича никак не связано с Нойером. Разочарование, которое он испытывает, преобладает и у нас, ведь Мануэль поставил личные интересы выше клубных. Но мы обсудим все внутри».

Хасан Салихамиджич и Оливер Кан. Фото Global Look Press

Конец карьеры в «Баварии»?

На сторону боссов косвенно встал и Нагельсманн. Главный тренер «Баварии» лаконично ответил на вопрос о Нойере: «На его месте я бы не стал давать такое интервью — оно уж точно не способствует тишине. Эти слова мелькают во всех газетах, вся футбольная Германия обсуждает их».

Нагельсманн поступил мудро, обойдя спорную тему стороной. Но, как сообщает Kicker, слова Нойера усугубили и без того натянутые отношения между тренером и капитаном. Отмечается, что некоторые футболисты «Баварии» поддержали Мануэля, а Нагельсманн и раньше предпочитал общаться с командой через Киммиха. Летом вопрос может встать остро: либо Нойер, либо Нагельсманн. Роберт Левандовски покинул «Баварию», в том числе из-за не лучших отношений с главным тренером.

С одной стороны, за полгода ситуация может разрешиться сама собой. С другой — Зоммер за этот же отрезок может настолько всех впечатлить, что даже после возвращения Нойера останется первым номером команды. Мануэлю через месяц исполнится 37 лет, его контракт с «Баварией» истекает через полтора сезона. Вполне вероятно, что мы наблюдаем закат великой карьеры.