Лунев пока остается в «Байере», «Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити», Жоржиньо интересен «Арсеналу»
«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»
Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что 28-летний крайний защитник «Ман Сити» Жоау Канселу присоединится к «Баварии» на правах аренды до конца сезона. Португалец уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра. По условиям контракта летом у мюнхенцев будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из «Ювентуса». В прошлом сезоне португалец вошел в символическую сборную АПЛ, но в этом розыгрыше потерял место в стартовом составе из-за конфликта с главным тренером Пепом Гвардиолой. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 17 матчей, забил два мяча и оформил один ассист.
Маккенни перешел в «Лидс» на правах аренды
«Лидс» на официальном сайте объявил о подписании 24-летнего хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Соглашение между клубами действует до конца сезона. По информации журналистов, сделка обошлась «павлинам» в 1,2 миллиона евро, а в контракте прописана опция выкупа за 33 миллиона евро. Американец присоединился к туринцам в 2020 году. В этом сезоне Маккенни сыграл 21 матч за «Ювентус» во всех турнирах, забил три мяча и оформил две результативные передачи. За сборную США полузащитник провел 31 встречу и записал на свой счет 9 мячей. Transfermarkt оценивает игрока в 21 миллион евро.
Иско близок к переходу в «Унион»
30-летний Иско согласовал контракт с берлинским «Унионом» до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии, уже во вторник испанец пройдет медобследование. Футболист находится в статусе свободного агента. В декабре 2022 года Иско расторг контракт с «Севильей», к которой присоединился минувшим летом. В составе севильцев полузащитник провел 19 матчей, забил один матч и отдал три голевые передачи. С 2013 по 2022 год Иско выступал за мадридский «Реал». За «сливочных» испанец провел 350 встреч и стал пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов.
«Арсенал» попытается подписать Жоржиньо
Издание The Athletic сообщает: если «Арсенал» не подпишет Мойзеса Кайседо из «Брайтона», то попробует переманить 31-летнего полузащитника «Челси» Жоржиньо. По данным британских СМИ, на трансфере итальянца настаивает главный тренер «канониров». Микель Артета — большой поклонник таланта Жоржиньо. Испанский специалист считает, что игрок впишется в тактическую систему лондонцев. Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Контракт итальянца с синими истекает уже этим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонцев 18 матчей в АПЛ и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
«Карабах» не договорился о трансфере Лунева
Спортивный директор «Байера» Эмрах Челикер заявил, что переговоры с «Карабахом» о трансфере 31-летнего Андрея Лунева окончены. Клубы не смогли согласовать трансфер российского вратаря. Андрей Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Всего за немецкий клуб вратарь провел три матча. Контракт 31-летнего голкипера с немецким клубом истекает летом 2023 года. Ранее агент футболиста Антон Смирнов сообщил, что к голкиперу проявляют интерес команды из Турции из английского чемпионшипа.
Георгий Кузнецов
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|18
|10
|7
|1
|52-16
|37
|
2
|Унион Б
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|
3
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|
4
|Боруссия Д
|18
|11
|1
|6
|33-25
|34
|
5
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|
6
|Айнтрахт Ф
|18
|9
|5
|4
|37-26
|32
|
7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|
8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|
9
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|
10
|Байер
|18
|7
|3
|8
|30-30
|24
|
11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|
12
|Кельн
|18
|5
|7
|6
|29-31
|22
|
13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|
14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|
15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|
16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|
17
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|
18
|Шальке
|18
|2
|4
|12
|14-41
|10
|3.02
|22:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|4.02
|17:30
|
Бохум – Хоффенхайм
|- : -
|4.02
|17:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|- : -
|4.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Герта
|- : -
|4.02
|17:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|- : -
|4.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|4.02
|20:30
|
Боруссия М – Шальке
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|5.02
|19:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|17
|1
|4
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|14
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2