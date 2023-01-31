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Сегодня, 11:00

Лунев пока остается в «Байере», «Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити», Жоржиньо интересен «Арсеналу»

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Андрей Лунев.
Фото Global Look Press
Иско.
Фото Global Look Press
Уэстон Маккенни.
Фото ФК «Лидс»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что 28-летний крайний защитник «Ман Сити» Жоау Канселу присоединится к «Баварии» на правах аренды до конца сезона. Португалец уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра. По условиям контракта летом у мюнхенцев будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из «Ювентуса». В прошлом сезоне португалец вошел в символическую сборную АПЛ, но в этом розыгрыше потерял место в стартовом составе из-за конфликта с главным тренером Пепом Гвардиолой. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 17 матчей, забил два мяча и оформил один ассист.

Маккенни перешел в «Лидс» на правах аренды

Уэстон Маккенни. Фото ФК "Лидс"
Уэстон Маккенни.
ФК «Лидс»

«Лидс» на официальном сайте объявил о подписании 24-летнего хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Соглашение между клубами действует до конца сезона. По информации журналистов, сделка обошлась «павлинам» в 1,2 миллиона евро, а в контракте прописана опция выкупа за 33 миллиона евро. Американец присоединился к туринцам в 2020 году. В этом сезоне Маккенни сыграл 21 матч за «Ювентус» во всех турнирах, забил три мяча и оформил две результативные передачи. За сборную США полузащитник провел 31 встречу и записал на свой счет 9 мячей. Transfermarkt оценивает игрока в 21 миллион евро.

Иско близок к переходу в «Унион»

30-летний Иско согласовал контракт с берлинским «Унионом» до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии, уже во вторник испанец пройдет медобследование. Футболист находится в статусе свободного агента. В декабре 2022 года Иско расторг контракт с «Севильей», к которой присоединился минувшим летом. В составе севильцев полузащитник провел 19 матчей, забил один матч и отдал три голевые передачи. С 2013 по 2022 год Иско выступал за мадридский «Реал». За «сливочных» испанец провел 350 встреч и стал пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов.

Иско. Фото Global Look Press
Иско.
Фото Global Look Press

«Арсенал» попытается подписать Жоржиньо

Издание The Athletic сообщает: если «Арсенал» не подпишет Мойзеса Кайседо из «Брайтона», то попробует переманить 31-летнего полузащитника «Челси» Жоржиньо. По данным британских СМИ, на трансфере итальянца настаивает главный тренер «канониров». Микель Артета — большой поклонник таланта Жоржиньо. Испанский специалист считает, что игрок впишется в тактическую систему лондонцев. Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Контракт итальянца с синими истекает уже этим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонцев 18 матчей в АПЛ и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

РПЛ-2022/2023: Херман Конти, Малком. «Локомотив» подписал защитника, «ПСЖ» хочет Малкома, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

«Карабах» не договорился о трансфере Лунева

Спортивный директор «Байера» Эмрах Челикер заявил, что переговоры с «Карабахом» о трансфере 31-летнего Андрея Лунева окончены. Клубы не смогли согласовать трансфер российского вратаря. Андрей Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Всего за немецкий клуб вратарь провел три матча. Контракт 31-летнего голкипера с немецким клубом истекает летом 2023 года. Ранее агент футболиста Антон Смирнов сообщил, что к голкиперу проявляют интерес команды из Турции из английского чемпионшипа.

Георгий Кузнецов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Андрей Лунев
Жоау Канселу
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
2
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Немецкий талант делает все, чтобы не делиться миллионами с приемными родителями. В ответ они сливают прессе компромат на игрока
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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