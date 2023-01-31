Лунев пока остается в «Байере», «Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити», Жоржиньо интересен «Арсеналу»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Бавария» арендует Канселу у «Манчестер Сити»

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, что 28-летний крайний защитник «Ман Сити» Жоау Канселу присоединится к «Баварии» на правах аренды до конца сезона. Португалец уже прилетел в Германию для прохождения медосмотра. По условиям контракта летом у мюнхенцев будет право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из «Ювентуса». В прошлом сезоне португалец вошел в символическую сборную АПЛ, но в этом розыгрыше потерял место в стартовом составе из-за конфликта с главным тренером Пепом Гвардиолой. В текущем сезоне АПЛ защитник провел 17 матчей, забил два мяча и оформил один ассист.

Маккенни перешел в «Лидс» на правах аренды

Уэстон Маккенни. ФК «Лидс»

«Лидс» на официальном сайте объявил о подписании 24-летнего хавбека «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Соглашение между клубами действует до конца сезона. По информации журналистов, сделка обошлась «павлинам» в 1,2 миллиона евро, а в контракте прописана опция выкупа за 33 миллиона евро. Американец присоединился к туринцам в 2020 году. В этом сезоне Маккенни сыграл 21 матч за «Ювентус» во всех турнирах, забил три мяча и оформил две результативные передачи. За сборную США полузащитник провел 31 встречу и записал на свой счет 9 мячей. Transfermarkt оценивает игрока в 21 миллион евро.

Иско близок к переходу в «Унион»

30-летний Иско согласовал контракт с берлинским «Унионом» до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии, уже во вторник испанец пройдет медобследование. Футболист находится в статусе свободного агента. В декабре 2022 года Иско расторг контракт с «Севильей», к которой присоединился минувшим летом. В составе севильцев полузащитник провел 19 матчей, забил один матч и отдал три голевые передачи. С 2013 по 2022 год Иско выступал за мадридский «Реал». За «сливочных» испанец провел 350 встреч и стал пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов.

Иско. Фото Global Look Press

«Арсенал» попытается подписать Жоржиньо

Издание The Athletic сообщает: если «Арсенал» не подпишет Мойзеса Кайседо из «Брайтона», то попробует переманить 31-летнего полузащитника «Челси» Жоржиньо. По данным британских СМИ, на трансфере итальянца настаивает главный тренер «канониров». Микель Артета — большой поклонник таланта Жоржиньо. Испанский специалист считает, что игрок впишется в тактическую систему лондонцев. Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Контракт итальянца с синими истекает уже этим летом. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонцев 18 матчей в АПЛ и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

«Карабах» не договорился о трансфере Лунева

Спортивный директор «Байера» Эмрах Челикер заявил, что переговоры с «Карабахом» о трансфере 31-летнего Андрея Лунева окончены. Клубы не смогли согласовать трансфер российского вратаря. Андрей Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Всего за немецкий клуб вратарь провел три матча. Контракт 31-летнего голкипера с немецким клубом истекает летом 2023 года. Ранее агент футболиста Антон Смирнов сообщил, что к голкиперу проявляют интерес команды из Турции из английского чемпионшипа.

Георгий Кузнецов