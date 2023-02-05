«Арсенал» провалился в матче с аутсайдером, Месси тащит «ПСЖ» без Мбаппе и Неймара, «Унион» — лидер бундеслиги

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: неудержимый Рэшфорд и пикирующий «Ливерпуль»

«Арсенал» стал предсказуем в том плане, что Микель Артета за январь обозначил основную обойму игроков и в пятом матче подряд выставил один и тот же стартовый состав. С «канонирами» такого не случалась почти восемь лет, а «Эвертон» в первом матче под началом Шона Дайча удивил. Не столько отказом от не приносившей Фрэнку Лэмпарду схемы с тремя центральными защитниками, сколько качеством игры с неплохо работавшим агрессивным прессингом.

Уже в дебюте Рамсдейлу пришлось спасать после выпада Калверта-Льюина. А как этот же форвард не замкнул у линии ворот прострел Онаны? Но, конечно, наивно было ждать, что «ириски» по мановению волшебной палочки взбодрятся настолько, что полностью задушат атаку лидера АПЛ. Поэтому Коади пришлось спасать хозяев, остановив на ленточке удар Сака. В итоге один центральный защитник идеально сделал свою работу, а другой — Тарковски — забил после углового.

Автор гола, кстати, как и ассистировавший ему Макнейл, играли у Дайча в «Бернли», и в этом можно усмотреть определенный символизм. Не побеждавший с октября «Эвертон» начинает новую жизнь, резко повысив шансы избежать вылета. Но, может быть, не стоит торопиться с выводами, ведь не терявший очков с сентября «Арсенал» не знает побед на «Гудисон Парк» пять с половиной лет, проиграв за это время четыре матча из пяти? В том числе благодаря этому чемпионская интрига в АПЛ закручивается с новой силой.

Совсем недавно лондонцы прервали победную серию «МЮ» невероятным мячом на последних минутах, и тот урок «красные дьяволы» выучили. Забили быстрый гол, получив право на пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Пэлас». Не стали сбавлять обороты и удвоили преимущество, когда отличился неугомонный Рэшфорд, однако получили проблемы на ровном месте.

Все началось с того, что уже за бровкой Шлупп толкнул Антони в направлении рекламных щитов. Это обернулось массовой заварушкой, разбирая которую, ВАР обратил внимание на действия Каземиру, который немного придушил Хьюза. Отправившийся к монитору арбитр посчитал, что это достойно красной карточки. Первой за 366 матчей опытного бразильца в чемпионатах топ-5.

Это воодушевило гостей, и они едва не перевернули игру. По иронии судьбы, усилиями Шлуппа, подставившего ногу под неудачный удар Дукуре. Времени у «Пэлас» оставалось предостаточно, но включивший внутренние ресурсы «МЮ» выстоял и снова не дал шансов преследующему его «Тоттенхэму», продлив серию побед на «Олд Траффорд» во всех турнирах до 13 матчей.

Кошмары «Ливерпуля» продолжились в Вулверхэмптоне, где красные совсем недавно преуспели в кубковой переигровке. Показательно, что самая нерезультативная команда чемпионата в дебюте забила дважды. Пусть и не без помощи срезавшего мяч в свои ворота Матипа, которому в том эпизоде не повезло. Но ведь при счете 2:0 дикая ошибка камерунца не принесла новые проблемы только из-за блестящей игры Алиссона.

«Волки» словно забыли про свои комплексы, сформировавшиеся после серии из 11 поражений от команды Юргена Клоппа. Но это был не нынешний «Ливерпуль», который выглядит аморфной командой. Да, она может, как после перерыва, надолго запирать соперника на его половине поля, только все делается с монотонностью конвейера. Из игры словно пропала душа, и непонятно, как впервые в эру Клоппа проигравший в АПЛ три подряд выездных матча «Ливерпуль» будет выбираться из глубочайшего кризиса. Тренер говорит, что нужно срочно менять ситуацию, но в который уже раз повторяет: у него нет объяснения плохой игры — в данном случае в первые 15 минут.

Для «Ньюкасла» все началось с быстрого гола Уилсона, который довел число мячей в ворота «Вест Хэма» до десяти. В этом эпизоде оборона гостей проспала рывок форварда под классный пас Лонгстаффа. Однако в похожей ситуации во втором тайме лондонцы исправились, а подкатом в исполнении Агерда можно восхищаться не меньше, чем, например, эффектным финтом.

Для балансирующих у зоны вылета «молотков» красота сейчас заключается в характере. Даже технарь Лукас Пакета забил обычный трудовой мяч при подаче углового. Это позволяет опережать в таблице «Эвертон», тогда как «Ньюкасл» уступил третье место «МЮ» и дал шанс «Тоттенхэму». Правда, «шпорам» в воскресенье играть с «Манчестер Сити».

Испания: севильский триллер

«Атлетико» получил подарок от «Вильярреала», который провалил текущую неделю. В понедельник «подводники» дома уступили «Райо Вальекано» (0:1), а теперь ухитрились проиграть занимающему последнее место «Эльче», для которого эта победа стала первой в нынешнем сезоне (1:3). Однако «матрасники» сложившейся ситуацией не воспользовались, причем все ключевые решения в игре были приняты при помощи ВАР.

Особенно забавным получился процесс утверждения гола отличившегося на добивании Корреа. Сначала взятие ворот отменили из-за ошибочно зафиксированного офсайда, а когда техника помогла все исправить, замененный аргентинец принимал поздравления, сидя на скамейке запасных. Роковым же для хозяев стало попадание мяча в руку Сауля. Он разделил лавры чемпиона по невезению с Депаем, который в концовке не попал по мячу в площади ворот и, требуя назначить пенальти, нарвался на желтую карточку.

«Бетис» и «Сельта» выдали очень зрелищную игру, а некоторые голы точно войдут в хит-парад тура. Особенно эффектно смотрелась вторая результативная атака галисийцев, когда де ла Торре пяткой с лета отправил мяч к штрафной, а там с защитой столь же красиво разобрался Габри Вейга. Вызвала восторг и изумительная перепасовка зелено-белых с выводом на завершающий удар Каналеса.

Но если в атаке у «Бетиса» многое получалось, то оборона допускала просчеты в простых ситуациях. Похоже, команда Мануэля Пеллегрини оставила слишком много сил и эмоций в игре с «Барселоной» в середине недели. К тому же после той игры на дисквалификацию нарвался оскорбивший судей Виллиам Карвалью. Глупые удаления — как в случае с в третий раз (!) в этом сезоне удаленным Луизом Фелипе — бич «Бетиса». Андалусийцы, как и в прошлом сезоне, не выдерживают темпа в гонке за местом в Лиге чемпионов.

Италия: Дибала вернул «Рому» в четверку

После шокирующего вылета из кубкового турнира от занимающего в серии А последнее место «Кремонезе» Жозе Моуринью заявил, что игру провалила вся команда и назвал игру «Ромы» ужасной. Судя по всему, не проигрывавший с момента возобновления сезона «Эмполи» попал римлянам под горячую руку. Два гола к шестой минуте — это было мощно, и к обоим оказался причастен Дибала. Результативными оказались подачи угловых с левого фланга. Этого оказалось достаточно, чтобы взлететь на третье место и обойти в таблице сразу три команды — играющие в воскресенье и понедельник «Милан» и «Лацио», а также «Аталанту».

Бергамаскам ответить на успех «Ромы» было непросто, потому что «Сассуоло» поймал кураж после разгрома «Милана». Усложнило «Аталанте» жизнь и удаление Меле уже на 30-й минуте, из-за чего Джан Пьеро Гасперини в перерыве пришлось жертвовать своим лучшим снайпером Лукманом. Не помогло, и логичный в целом гол Лорьенте оставил команду из Бергамо за пределами первой четверки. А нарвавшийся в концовке на красную карточку Муриэль — без еще одного важного игрока.

Германия: Аллер снова забивает

В центральном матче тура между двумя претендентами на место в четверке «Боруссия» уже на 17-й минуте получила численное преимущество. Реализовать его удалось довольно быстро, причем при подаче углового отличился бывший защитник «Фрайбурга» Шлоттербек. Все было под контролем Дортмунда, и тем удивительнее выглядел ответный мяч подстроившегося под отскок Хелера на последней минуте первого тайма.

Впрочем, после перерыва все встало на свои места. Еще один оригинальный розыгрыш углового завершился тонким пасом пяткой от Беллингема на Адейеми. Несколько минут спустя — и опять после корнера — «шмели» помчались поздравлять с первым голом в бундеслиге Аллера. То, что это случилось во Всемирный день борьбы против рака — просто удивительная история. После этого «Фрайбург» окончательно сломался и выглядел командой, которой сложно удержаться в гонке за путевки в Лигу чемпионов.

Дортмунд вышел на третье место, опередив сыгравший вничью «Лейпциг», но главное событие дня — лидерство «Униона». Берлинцы будут находиться на первой строчке как минимум до воскресного матча «Баварии». Они, как и «Боруссия», выиграли все четыре матча после рестарта турнира, став чемпионами по характеру. Две победы оказались волевыми, да и субботний матч с «Майнцем» лишь формально не попадет под данное определение. Упустив в концовке минимальное преимущество, «Унион» все же склонил чашу весов в свою пользу.

Нельзя не отметить и успех «Айнтрахта», который приблизился к четвертому месту на дистанцию одного очка, а поймавший кураж после ЧМ-2022 Коло Муани фактически обеспечил результат в середине первого тайма. Француз для начала реализовал самостоятельно заработанный пенальти, после чего классно открылся под проникающую передачу Линдстрема. За последние годы Коло Муани — второй наряду с Холанном игрок бундеслиги, у которого число результативных баллов больше, чем сыгранных матчей (19 очков в 18 играх).

Франция: у Парижа играют юниоры

К очередному туру «ПСЖ» подошел обескровленным. К давно травмированным Кимпембе и Неймару в лазарете добавились Мбаппе и Серхио Рамос, а только выздоровевший Верратти отбывал дисквалификацию. Болельщики уже привыкли, что Кристоф Гальтье дает все больше шансов молодежи. Забившему самый юный гол в истории клуба 16-летнему Заиру-Эмери, вышедшему в субботу на второй тайм 17-летнему Битшиабу и появившемуся в концовке 18-летнему Гарби.

А тащат команду на себе в этой непростой ситуации все равно звезды. Во-первых, Хакими, который ответил эффектным ударом на гол открывшей счет «Тулузы». Во-вторых, естественно, Месси. После прорыва Хакими к линии штрафной Экитике увидел движение Лео и ушел с линии удара, который завершился попаданием в угол. Так аргентинец впервые в парижской карьере достиг в лиге 1 двузначной результативности. Если бы не штанга на последней минуте, лицевой счет Месси мог вырасти, но если бы не Доннарумма, «ПСЖ» рисковал остаться без победы. Парижу срочно нужен боевой состав.

Статистика дня

1-м с 1977 года игроком «Эльче», сделавшим хет-трик в ла лиге, стал нападающий Милья.

2 игрока не старше 20 лет — Шерки и Баркола — забили в одном матче «Лиона». В прошлый раз такой случай фиксировался в 2008-м, когда отличились Бензема и Бен Арфа.

3 победы в первых шести матчах под началом Хулена Лопетеги одержал «Вулверхэмптон». Это больше, чем в предыдущих 15 играх, когда командой руководили Бруну Лаже и Стив Дэвис.

12 мячей забил в текущем чемпионате Португалии полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу. Бывший игрок «Локомотива» сравнялся с лучшими снайперами турнира — одноклубником Гонсалу Рамушем и форвардом «Жил Висенте» Наварро.