«Кельн» и «Фрайбург» сыграли вничью в бундеслиге
«Кельн» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.
«Кельн» (24 очка) остался на предпоследнем месте в бундеслиге. «Фрайбург» (41) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
11
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|5 : 1
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|3 : 1
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|2 : 2
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 0
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
Новости