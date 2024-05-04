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«Кельн» и «Фрайбург» сыграли вничью в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кельн» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.

«Кельн» (24 очка) остался на предпоследнем месте в бундеслиге. «Фрайбург» (41) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 19:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:0
Фрайбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Кельн
ФК Фрайбург
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
11
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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Хоффенхайм – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Аугсбург
 5 : 1
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 3 : 1
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 2 : 2
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 3 : 0
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 0 : 0
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
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Айнтрахт Ф – Байер
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