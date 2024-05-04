«Кельн» и «Фрайбург» сыграли вничью в бундеслиге

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«Кельн» на своем поле сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 32-го тура немецкой бундеслиги — 0:0.

«Кельн» (24 очка) остался на предпоследнем месте в бундеслиге. «Фрайбург» (41) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.